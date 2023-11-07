معرض للملابس الجاهزة بأسعار مخفضة في جامعة بني سويف التكنولوجية

أكد الدكتور جان هنري حنا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، حرص الجامعة على دعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء الأمور، من خلال توفير بعض الملابس التي يحتاج إليها الطلاب بأسعار مخفضة.



جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الجامعة، اليوم/الثلاثاء/ معرضًا للملابس الجاهزة بأسعار مخفضة، نظمته لجنة تكافؤ الفرص بالتعاون مع مصنع "إيميسا دينيم" للملابس، وذلك برفقة الدكتور على عبد التواب عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، ومصطفى حسن أمين عام الجامعة.



وشدد رئيس الجامعة، في تصريح له خلال تفقده المعرض، على ضرورة تخفيض أسعار المعروضات عن السوق الخارجي، بما يتناسب مع إمكانيات الطلاب والعاملين، وكما هو متفق عليه مع شركة إيميسا، وكذلك الاطمئنان على جودة المنتجات والخامات.



وأوضح أن المعرض يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء الأمور، من خلال توفير بعض الملابس التي يحتاج إليها الطلاب بأسعار مخفضة.



يذكر أن جامعة بني سويف التكنولوجية وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع مصنع إيميسا دينيم للملابس يهدف إلى إعداد أجيال جديدة من الخريجين ملمين بالأساليب العالمية المختلفة لتكنولوجيا التصنيع والتطوير، بالإضافة إلى إعداد تكنولوجيين تتوافر لديهم المقدرة علي الاستمرار في التعليم والتحول المرن بين التخصصات الفرعية بالاضافة الي امكانية الالتحاق بسوق العمل.



كما يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم الفني والاستشارات الإدارية في مجال التعليم والتدريب، وإعداد الدراسات عن سوق العمل واحتياجاته، وتيسير زيارات ميدانية للطلاب خلال العام الدراسي، وتيسير التدريب الميداني للطلبة خلال إجازة نصف العام والاجازة الصيفية، تيسير التدريب للخرجيين، بالإضافة إلى عقد ورش عمل سنويًا للطلاب عن الصناعة والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة.