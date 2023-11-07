بروتوكول بين جامعة القاهرة التكنولوجية والمقاولون العرب لتدريب وتوظيف الخريجين

وقع الدكتور طارق عبدالملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والمهندس شريف حمدى مدير المعهد التكنولوجى لهندسة التشييد والإدارة والتابع لشركة المقاولون العرب، اليوم الثلاثاء الموافق ٧ نوفمبر ٢٠٢٣، بروتوكول تعاون مشترك بين الطرفين.

شهد توقيع البروتوكول، الدكتور وليد الختام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة، والدكتور أحمد نجاح منسق برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتور إيهاب الشاذلى منسق برنامج تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والمهندس محمد صبحى مدير التدريب الفنى والمهنى بالمعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة والتابع لشركة المقاولون العرب.

تضمن البروتوكول بحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين فى مجالات التدريب والتوظيف لطلاب الجامعة، وكذلك تبادل الخبرات الأكاديمية والتطبيقية وإجراء الأبحاث العلمية المشتركة فى عدد من المجالات التكنولوجية والمرتبطة بطبيعة الدراسة بالجامعة.

وأوضح الدكتور طارق عبدالملاك رئيس الجامعة، أن البروتوكول يهدف إلى التعاون فى مجالات التدريب واستخدام أحدث الأجهزة المعملية وإجراء الأبحاث العلمية المشتركة، والاستفادة من المعامل الخدمية والبحثية للطرفين فى إجراء اختبارات مشتركة للوصول إلى أفكار وابتكارات جديدة فى المجالات التكنولوجية والعمل وفقًا للمعايير المحلية والعالمية.

وأضاف عبدالملاك، أن البروتوكول يسهم فى تحقيق الهدف الأساسي للتعليم التكنولوجى والجامعة، في سد الفجوة بين التعليم الأكاديمى وإحتياجات سوق العمل.

وقد أشاد رئيس الجامعة، خلال التوقيع بشركة المقاولون العرب والمعهد التكنولوجى لهندسة التشييد والإدارة وما يمتلكه من خبرات واسعة فى المجالات التكنولوجية المختلفة.