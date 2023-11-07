عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بروتوكول بين جامعة القاهرة التكنولوجية والمقاولون العرب لتدريب وتوظيف الخريجين

صدى البلد

وقع الدكتور طارق عبدالملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والمهندس شريف حمدى مدير المعهد التكنولوجى لهندسة التشييد والإدارة والتابع لشركة المقاولون العرب، اليوم الثلاثاء الموافق ٧ نوفمبر ٢٠٢٣، بروتوكول تعاون مشترك بين الطرفين.

شهد توقيع البروتوكول، الدكتور وليد الختام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة، والدكتور أحمد نجاح منسق برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتور إيهاب الشاذلى منسق برنامج تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والمهندس محمد صبحى مدير التدريب الفنى والمهنى بالمعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة والتابع لشركة المقاولون العرب.

تضمن البروتوكول بحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين فى مجالات التدريب والتوظيف لطلاب الجامعة، وكذلك تبادل الخبرات الأكاديمية والتطبيقية وإجراء الأبحاث العلمية المشتركة فى عدد من المجالات التكنولوجية والمرتبطة بطبيعة الدراسة بالجامعة.

وأوضح  الدكتور طارق عبدالملاك رئيس الجامعة، أن البروتوكول يهدف إلى التعاون فى مجالات التدريب واستخدام أحدث الأجهزة المعملية وإجراء الأبحاث العلمية المشتركة، والاستفادة من المعامل الخدمية والبحثية للطرفين فى إجراء اختبارات مشتركة للوصول إلى أفكار وابتكارات جديدة فى المجالات التكنولوجية والعمل وفقًا للمعايير المحلية والعالمية.

وأضاف عبدالملاك، أن البروتوكول يسهم فى تحقيق الهدف الأساسي للتعليم التكنولوجى والجامعة، في سد الفجوة بين التعليم الأكاديمى وإحتياجات سوق العمل.

وقد أشاد رئيس الجامعة، خلال التوقيع بشركة المقاولون العرب والمعهد التكنولوجى لهندسة التشييد والإدارة وما يمتلكه من خبرات واسعة فى المجالات التكنولوجية المختلفة.

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

الزمالك في موقف صعب| أحمد فتوح إلى الأهلي.. ضربة قبل مواجهة بيراميدز.. وهذا مهندس “رحيل أوسوريو”

ترشيحاتنا

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار في غزة.. ويوجه تحذير لحزب الله

الموت يفجع الفنانة سلوى محمد علي .. تعرف على موعد الجنازة

أحمد عيسى من بورصة لندن: نسعى لزيادة فرص الاستثمار السياحي في مصر

بسبب فلسطين.. أحمد موسى يفضح "بي بي سي" على الهواء

لأول مرة.. الجيش الإسرائيلي: نقاتل الآن ضد حماس في وسط مدينة غزة

إجراء عاجل من تركيا ضد الشركات الداعمة لـ إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تقرب هذا المستنقع|من هي زوجة بيومي فؤاد وكيف دافعت عن زوجها؟

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

من 3 لـ 17 يوما.. أعراض صادمة تؤكد الإصابة بمرض جدري القرود

بعد زيادة أسعار السجائر.. اكتشف طرق الإقلاع عن التدخين

فيديو

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ