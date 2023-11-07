محلل سياسي: دعم أمريكا لإسرائيل سيتراجع خلال الفترة المقبلة لهذا السبب

أكد الدكتور ماك شرقاوي، محلل سياسي متخصص في الشأن الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ يخسر الكثير في استطلاعات الرأي بسبب موقفه مما يحدث في غزة، وبدأت تأتي له تحذيرات في الفترة الأخيرة من هذا الأمر، لافتا إلى أن ما حدث في غزة والتصريحات الأخيرة استقبلها الأمريكيون بغضب شديد جدا.

محلل سياسي يتحدث عن أمريكا

وأضاف "شرقاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بشأن إمكانية استخدام القنابل النووية أحدثت جدلا كبيرًا من هذه التصريحات غير المسؤولة من وزراء مسؤولين في الكيان الإسرائيلي، خاصة أن الأمر خرج من العديد من المسؤولين في إسرائيل.

وتابع، أن الدعم الرسمي من أمريكا لإسرائيل داخل غزة سيتراجع، إذ أن أمريكا بدأت تشعر أن إسرائيل عبء عليها وقد تقحمها في الدخول في حرب إقليمية، وما يحدث في الوقت الحالي يضع أمريكا في مستنقع هي في غنى عنه، وبايدن بدأ يتنبأ أنه قد يدخل صراعا إقليميا وقد يتطور لحرب عالمية ثالثة بسبب تصرفات إسرائيل.