شعر أشقر وحلق أذن وطلاء أظافر.. كواليس حفل سعد لمجرد في أبو ظبي

أثار الفنان سعد لمجرد، حالة من الجدل الواسع بعد ظهوره فى حفله الأخير بدبى بعد أن تأجل من 28 أكتوبر الماضى بطريقة غريبة تسببت فى تهكم البعض عليه بينما البعض الآخر هاجمه شراسة.

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وظهر سعد لمجرد، وهو يرتدي حلق بالاذن كما ظهر مطليا اظافره باللون الأسود ويرتدى خاتم فى يده اليسرى وهو الأمر الذى تسبب فى جدل واسع عبر السوشيال ميديا.

ونشر الفنان سعد لمجرد برومو كليب أغنيته الجديدة “قولى متى” والتى تشاركه فيه الغناء النجمة الهندية شريا غوشال والتى تم طرحها كاملة بعد ذلك وحققت الأغنية نجاحا كبيرا عن طرحها.

كليب أغنية “قولى متى” تدور أحداثه حول إحدى الاساطير القديمة لفتاة ثرية وتتمتع بقدر كبير من الجمال لكنها مجبره على حياتها ويجبرها والدها على الزواج من ملك فى مملكة مجاورة له ولكنها تنتظر مجيئ الشاب البسيط الذى تقع فى حبه لينقذها من هذه الزيجة.