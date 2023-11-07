جانتس: سنعيد الأسرى لدى حماس بالقوة أو بالعمل السياسي

قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني جانتس، إن إسرائيل ستعيد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بالقوة وبالعمل السياسي.

وأضاف جانتس في تصريحات صحفية: سنفعل كل ما في وسعنا، سوف نقاتل من يجب علينا، ونتحدث مع كل من نستطيع. لن نتخلى عن فرصة إعادة أي شخص."

وخاطب جانتس المجتمع الدولي وهدد بأن قادة حماس لن يكونوا محصنين، وردا على سؤال عما إذا كان ذلك ينطبق أيضا على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أجاب: "حماس لا حق لها في الوجود، ونحن بحاجة لملاحقة قادتها أينما كانوا، لقد حسموا مصيرهم. وهي مسألة وقت فقط".

وأضاف جانتس: "نشكر جميع أصدقائنا في العالم على دعمهم، وخاصة الولايات المتحدة، التي تدعمنا ليس فقط بالكلمات، ولكن أيضًا بالأفعال. لن ننسى هذا".