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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سر تواجد أمريكا عسكريا في المنطقة.. عمرو حمزاوي يوضح

صدى البلد

كشف الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، سر تواجد الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا في المنطقة في ظل التصعيد بقطاع غزة.

 

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وقال عمرو حمزاوي في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”:" هدف إرسال الولايات المتحدة حاملات الطائرات والغواصات النووية توجيه رسائل ردع لأطراف تتخوف الولايات المتحدة من أنهم قد يفكرون في التورط في الحرب أو المواجهات العسكرية الحالية، وتحديدا إيران والحركات القريبة منها في المنطقة".

 

وأضاف عمرو حمزاوي:"  الولايات المتحدة، وبالتحديد إدارة الرئيس بايدن، تتحرك على مستويين رئيسيين، أبرزهما استكمال إعطاء ضوء أخطر لإسرائيل لمواصلة عملياتها العسكرية".

 

وتابع عمرو حمزاوي:" من غير الصحيح أن الولايات المتحدة تتحدث عن وقف إطلاق النار، بل تتحدث عن هدنة إنسانية مشروطة بإدحال مساعدات للقطاع، ومشروطة أيضًا بالإفراج عن الرهائن أو عدد منهم وحاملي الجنسيات المزدوجة".

 

وأوضح أن حصيلة هذا المستوى هو أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت لا تمارس أي شكل من أشكال الضغوط على إسرائيل لكي توقف العمليات العسكرية الحالية.

 

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