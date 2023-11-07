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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير الكلية البحرية الأسبق يفجر مفاجأة عن إرسال أمريكا غواصة نووية للمنطقة

غواصة
غواصة

أكد اللواء محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق، أن الغواصة النووية التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية للمنطقة لا تحمل رؤوس نووية، مضيفا أن لهذه الغواصة إمكانيات كبيرة.

 

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إمكانيات جبارة.. خبير إستراتيجي يكشف إمكانيات غواصة أمريكية نووية وصلت الشرق الأوسط

وأضاف مدير الكلية البحرية الأسبق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن ، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن فيها محرك نووي يسمح لها الأبحار لسنوات في البحار، وهذه الغواصة تستطيع حمل ١٢٤ صاروخ، متابعا أن هذه الغواصة للردع ولكل من إيران وروسيا والصين، متابعا أن هذا الأمر لعدم اتساع نطاق الحرب.

وتابع اللواء محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق، أن إرسال أمريكا لهذه الغواصة رسالة ردع لأي قوى آخرى موجودة في المنطقة ولعدم توسيع الصراع.

الكلية البحرية الغواصة النووية الشرق الاوسط رؤوس نووية محفوظ مرزوق

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