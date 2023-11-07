عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من تركيا ضد الشركات الداعمة لـ إسرائيل

تركيا
تركيا

أعلن البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، أنه يقاطع الشركات التي تدعم إسرائيل، قائلا إن منتجاتها لن تباع في أي من المطاعم أو الكافيتريات أو المقاهي.

 

ووفقًا لبيان صادر عن البرلمان التركي، اتخذ رئيس البرلمان، نعمان كورتولوس، القرار دعمًا لـ”الحساسيات العامة” تجاه بيع منتجات الشركات التي يُزعم أنها أعلنت صراحة عن دعمها لجرائم الحرب الإسرائيلية.

 

ولم يذكر البيان اسم أي من الشركات التي تم تجنبها.

وفي الأسبوع الماضي، استدعت تركيا سفيرها لدى إسرائيل للتشاور.

 

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وصف وقف إراقة الدمـ اء في قطاع غزة بأنه “واجب تركيا”، قائلا إن أنقرة لن تترك إخوانها وأخواتها الفلسطينيين في ورطة.

وزير خارجية تركيا يرفض معانقة نظيره الأمريكي |تفاصيل

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

وقال أردوغان، متحدثا في ريزي: “من واجبنا أن نمسك بالقتلة الذين يقتلون الأبرياء في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.. ومن واجبنا أيضا أن نصرخ حول جرائمهم أينما نراهم، في مواجهة أولئك الذين يدعمون مرتكبي هذه المجـ زرة الخسيسة”.

وأوضح أن “أنقرة لا ولن تترك أبدا الإخوة والأخوات في غزة عاجزين ووحيدين”.

البرلمان التركي إسرائيل تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

الزمالك في موقف صعب| أحمد فتوح إلى الأهلي.. ضربة قبل مواجهة بيراميدز.. وهذا مهندس “رحيل أوسوريو”

موضوعات متعلقة

أعضاء مسلمون بالكونجرس يصدرون بيانا بشأن مشروع قانون طرد الفلسطينيين من أمريكا

اشتية يشكر السويد لتبرعها بـ30 مليون دولار للشعب الفلسطيني

حرب أخرى.. رسالة تهديد خطيرة من وزير الدفاع الإسرائيلي إلى حزب الله

بعشرات قذائف الهاون.. حماس تدك قوات الاحتلال المتوغلة في غزة

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

انخفاض هائل في أسعار النفط العالمية لتسجل أدنى مستوى خلال شهرين ونصف

فلسطين.. أكثر من 13500 شهيد ومفقود في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي

اتصال عاجل بين لافروف وأمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية|ماذا جري؟

ترشيحاتنا

تدمير آليات وتصفية جنود.. أبو عبيدة يعلن خسائر جيش الاحتلال في غزة

المقاطعة تكوي نجم “الكبير أوي”| هذا ما حدث لمطعم بيومي فؤاد بعد الخلاف مع محمد سلام

وزير النقل واللوجيستيك المغربي يقوم بزيارة محطة مصر بالقاهرة ومتحف السكة الحديد

عار.. مسؤول أمريكي يهاجم بلينكن على ارتدائه سترة واقية من الرصاص

تحديد مواعيد 4 جولات لبيراميدز في مجموعات دوري الأبطال

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار في غزة.. ويوجه تحذيرا لحزب الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تقرب هذا المستنقع|من هي زوجة بيومي فؤاد وكيف دافعت عن زوجها؟

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

من 3 لـ 17 يوما.. أعراض صادمة تؤكد الإصابة بمرض جدري القرود

بعد زيادة أسعار السجائر.. اكتشف طرق الإقلاع عن التدخين

فيديو

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ