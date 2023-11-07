عادل حمودة: حكومة نتنياهو الحالية هي الأشد تطرفا في تاريخ إسرائيل

أكد الكاتب الصحفي عادل حمودة، أن حكومة نتنياهو الحالية هي الأشد تطرفا ويمينية في تاريخ إسرائيل.

وأضاف "حمودة"، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ومن ثم، كان هناك باستمرار ائتلاف من أحزاب صغيرة أصواتها محدودة، ولكنها تشكيل الحكومة، وبالتالي، فإنها تطلب مطالب كبيرة".

وتابع عادل حمودة:" إسرائيل لديها متلازمة أو معضلة سياسية أساسية منذ إعلان قيامها في عام 1948، وهي أن هناك حزب يحصل على أعلى عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية ولكنه لا يحصل على الأغلبية المناسبة لتشكيل الحكومة".

وأكمل عادل حمودة: “نتنياهو هو أول رئيس وزراء لإسرائيل وُلد في إسرائيل، حيث تشكلت الحكومة في 29 ديسمبر من عام 2022 وحصلت على 64 مقعدا من أصل 120 مقعد في الكنيست، والائتلاف كله بلا استثناء أحزاب دينية متشددة جدا، وأصبح في التحالف أحزابا لم نسمع عنها من قبل مثل يهودية التوراة والتوراة المتحدة والحزب الصهيوني الديني وكلها متطرفة ومتشددة جدا”.