عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: جيش الاحتلال يحاول الاستيلاء على كل الأرض الفلسطينية

عادل حمودة
عادل حمودة

أكد الكاتب الصحفي عادل حمودة، أن القوات الإسرائيلية ستذهب في اتجاه واحد وهو الاستيلاء على كامل الأرض الفلسطينية.

 

لأول مرة.. الجيش الإسرائيلي: نقاتل الآن ضد حماس في وسط مدينة غزة

متحدث الصحة في غزة: المستشفيات عاجزة عن تقديم أي خدمات| فيديو

 

وقال عادل حمودة في حواره على قناة “ القاهرة الإخبارية”،: "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن من قبل أنه مستعد للسلام، ولكن بلا مقابل".

 

وأضاف "حمودة"،: "عندما حدثت الحرب على غزة، حاول نتنياهو توريط الأحزاب المعارضة، ولكن هذه الأحزاب وافقت مقابل أن يتم تغيير الائتلاف الحاكم كله وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن يُتَخَلَّص من بعض الأحزاب الدينية وتنضم إلى التحالف بعض أحزاب المعارضة.. وبالطبع رفض نتنياهو".

 

وتابع عادل حمودة: "انتقلت فكرة الحكومة الائتلافية إلى مجلس الحرب، وضم له بعض الوزراء السابقين مثل وزراء الدفاع على سبيل المثال، ولكن نجد أن نتنياهو أزمة سياسية في حد ذاته، حيث يعاني من ملفات فساد متلاحقة مع القضاء الإسرائيلي، كما أن استقصاءات الرأي العام تؤكد أن الشعب الإسرائيلي يثق بالجيش الإسرائيلي ولا يثق بنتنياهو، وذلك بنسبة 55%".

حمودة عادل حمودة إسرائيل فلسطين اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

تفاصيل الجدول الزمني لـ الانتخابات الرئاسية 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي: هاجمنا 14 ألف هدف في غزة منذ بداية الحرب

هل رأس الحسين في مصر؟ تعرف على مكان دفنها

قافلة إنسانية تتعرض لإطلاق نار في قطاع غزة

فرص استثمارية عديدة.. وزير السياحة يلتقي مبعوث رئيس الوزراء البريطاني

الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة وانخفاض درجات الحرارة.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 أمراض خطيرة تتسبب في السعال الجاف.. احذرها

أقوى بدائل منظفات المقاطعة.. خلطات منزلية للقضاء على البقع الصعبة

كارثة| انطلاق الأمراض الأكثر فتكا في التاريخ

شهر على طوفان الأقصى.. صور موجعة لأطفـ ال غزة تحت القصف

فيديو

بسبب إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر في الشرق الأوسط «فيديوجراف»

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ