كاتب صحفي: جيش الاحتلال يحاول الاستيلاء على كل الأرض الفلسطينية

أكد الكاتب الصحفي عادل حمودة، أن القوات الإسرائيلية ستذهب في اتجاه واحد وهو الاستيلاء على كامل الأرض الفلسطينية.

وقال عادل حمودة في حواره على قناة “ القاهرة الإخبارية”،: "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن من قبل أنه مستعد للسلام، ولكن بلا مقابل".

وأضاف "حمودة"،: "عندما حدثت الحرب على غزة، حاول نتنياهو توريط الأحزاب المعارضة، ولكن هذه الأحزاب وافقت مقابل أن يتم تغيير الائتلاف الحاكم كله وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن يُتَخَلَّص من بعض الأحزاب الدينية وتنضم إلى التحالف بعض أحزاب المعارضة.. وبالطبع رفض نتنياهو".

وتابع عادل حمودة: "انتقلت فكرة الحكومة الائتلافية إلى مجلس الحرب، وضم له بعض الوزراء السابقين مثل وزراء الدفاع على سبيل المثال، ولكن نجد أن نتنياهو أزمة سياسية في حد ذاته، حيث يعاني من ملفات فساد متلاحقة مع القضاء الإسرائيلي، كما أن استقصاءات الرأي العام تؤكد أن الشعب الإسرائيلي يثق بالجيش الإسرائيلي ولا يثق بنتنياهو، وذلك بنسبة 55%".