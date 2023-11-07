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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تتخذ أول إجراء رسمي ضد إسرائيل

إسرائيل وتركيا
إسرائيل وتركيا

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الثلاثاء، وقف أنقرة تنفيذ مشاريع الطاقة مع إسرائيل.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية،  “سيكون من غير المناسب الحديث عن تنفيذ مشاريع مع إسرائيل في مثل هذه الظروف”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البرلمان التركي، أنه يقاطع الشركات التي تدعم إسرائيل، قائلا إن منتجاتها لن تباع في أي من المطاعم أو الكافيتريات أو المقاهي.

ووفقًا لبيان صادر عن البرلمان التركي، اتخذ رئيس البرلمان، نعمان كورتولوس، القرار دعمًا لـ”الحساسيات العامة” تجاه بيع منتجات الشركات التي يُزعم أنها أعلنت صراحة عن دعمها لجرائم الحرب الإسرائيلية.

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 ولم يذكر البيان اسم أي من الشركات التي تم تجنبها.

وفي الأسبوع الماضي، استدعت تركيا سفيرها لدى إسرائيل للتشاور.

 وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وصف وقف إراقة الدمـ اء في قطاع غزة بأنه “واجب تركيا”، قائلا إن أنقرة لن تترك إخوانها وأخواتها الفلسطينيين في ورطة.

إسرائيل أنقرة تركيا مشاريع الطاقة

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