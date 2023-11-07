أبرزهم صابر الرباعي وأنغام.. وصول نجوم الفن لإحياء حفل روائع بليغ حمدي

نشر الموقع الرسمي لمسرح بنش مارك مقاطع فيديو ترصد وصول نجوم "روائع بليغ حمدي" إلى الرياض استعدادا لحفل الخميس ، ومن أبرزهم الفنان صابر الرباعي ، وأنغام ونانسي عجرم، ومن المقرر أن يقام الحفل مساء الخميس على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

لمشاهدة الفيديو من هنا

وقد أعلنت شركة "بنش مارك"عن إقامة الحفل والتى سيجمع أبرز نجوم الطرب ، تحت عنوان "روائع بليغ حمدي"، ضمن فعاليات موسم الرياض.

و يضم الحفل كل من أصالة نصري، نانسي عجرم، صابر الرباعي وماجد المهندس، وطلال سلامة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

لمشاهدة الفيديو من هنا

بليغ حمدي هوى عزف الة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول اعماله لعبد الحليم حافظ، أغنية تخونوه، بعدها تعاون مع كبار نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت ألحانه بالبساطة، والسهولة، وتعددت ألقابه، منها ملك الموسيقى، ولحن الشجن، وتوفى بليغ حمدي، في 12 سبتمبر 1993، عن عمر يناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الالحان المتنوعة.

فعاليات موسم الرياض 2023



وفي سياق آخر، روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية لفعاليات موسم الرياض.

وقد نشر تركي آل الشيخ فيديو ترويجي للفعاليات عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا: نرحب بكم في موسم الرياض 2023 بمفاجآت وحفلات وفعاليات أكبر وأقوى! حياكم الله بالبوليڤارد ستي، ونفرح بزيارتكم".

يشار أن هيئة الترفيه السعودية "بنش مارك" نظمت في مايو الماضي حفل "روائع الموجي" لأعمال الموسيقار محمد الموجي، وشارك في الحفل كل من عبادي الجوهر، ماجد المهندس، أنغام، صابر الرباعي، عاصي الحلاني، شيرين عبدالوهاب، مي فاروق، زينة عماد، وأشرف عليه فنيا الموسيقار يحيى الموجي، وقاد الأوركسترا الموسيقار وليد فايد.