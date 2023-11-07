بـ320 مليون دولار.. أحمد موسى يكشف تفاصيل صفقة قنابل ذكية جديدة لإسرائيل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدعم الأمريكي لإسرائيل في قتل المواطنين والمدنيين في فلسطين عار على العالم أجمع، "أمريكا بتقول لإسرائيل محدش يستخدم قنابل كبيرة، استخدموا القنابل الصغيرة، وكأن القنابل الصغيرة مش هتموت ناس، أمريكا شريكة في كل الجرائم في قطاع غزة".

أحمد موسى يتحدث عن أمريكا

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن أمريكا أرسلت شحنة من القنابل الذكية لإسرائيل بقيمة 320 مليون دولار لاستمرار القصف، في مشهد عار على العالم والمجتمع الدولي.

وتابع أحمد موسى: "يقولك حقوق الإنسان في أمريكا، أين حقوق الإنسان مما يحدث، بيقولهم بلاش قنابل كبيرة، خليكم في القنابل الصغيرة، بدل ما يقول وقف إطلاق النار، ووقف استهداف المدنيين بيقول خلينا في القنابل الصغيرة، أمريكا شريكة في كل اللي بيحصل داخل غزة".