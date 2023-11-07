رجال يد الأهلي يفوز على النور السعودي ويستعد لبرشلونة في كأس العالم للأندية

فاز الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الاهلي على النور السعودي، في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في مدينة الدمام بالسعودية.

قدم الفريق عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 38-20.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع برشلونة الإسباني يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية من الدور الأول للبطولة.

وقدم محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الفريق، والكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، التهنئة للاعبين بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق في ضربة البداية بالبطولة.

يذكر أن الأهلي يقع في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه فريقي النور السعودي وبرشلونة الإسباني.