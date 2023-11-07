محافظ كفرالشيخ يبحث الاستعدادات للمشاركة في المعرض الإفريقي للتجارة البينية

بحث محافظ كفرالشيخ جمال نورالدين، الاستعدادات النهائية للمشاركة في المعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى والاتحاد الإفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة للقارة الإفريقية، خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض، والذي من المتوقع أن يحظى بمشاركة 75 دولة و1600 عارض من الدول الإفريقية، لعرض الفرص التجارية والاستثمارية في عدد من الدول الإفريقية.



جاء ذلك اليوم /الثلاثاء/ خلال ترؤس المحافظ اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأول للمحافظة، بقاعة الإجتماعات بالمحافظة، لمناقشة وعرض فرص تجارية واستثمارية بعدد 6 مدن بمحافظة كفرالشيخ، تتمير هذه الفرص بمقومات استثمارية تنافسية عالية في ضوء الاستعداد للمعرض الذي تستضيفه مصر بهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الإفريقية وزيادة الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص المصرى في القارة الإفريقية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ، لتشجيع الاستثمار تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



واستمع المحافظ -خلال الاجتماع- لمقترحات المستثمرين للنهوض بالمناطق الصناعية بالمحافظة وجذب استثمارات جديدة وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين، واستعرض أبرز الفرص التجارية الاستثمارية ذات الميزات الاستثمارية التنافسية بـ6 مدن على مستوى المحافظة.



تشمل الفرص التي تمت دراستها: في مدينة كفرالشيخ "فرصة فندق بجوار الجامعة ومسار العائلة المقدسة على مساحة 2886م2" و"مشروع متعدد الأغراض (بنوك- عيادات – غرف فندقية) بجوار الجامعة"، و"عمارات سكن كل المصريين على مساحة 24 ألف متر مربع"، و"إنشاء منطقة لوجستية بأرض المصنع (مطور عقارى) على مساحة 7 أفدنة"، و"تنفيذ منطقة تجارية ومول (أرض وحدة الرصف) على مساحة 5720م2"، و"إنشاء منطقة تجارية (مول) أمام نادى الشرطة على مساحة 3299م2"، و"إنشاء مبنى إدارى تجارى أمام ساحة القوات المسلحة على مساحة 369م2".



كما تشمل الفرص الاستثمارية: "إنشاء مستشفى إستثمارى بمحور صبري القاضي على مساحة 1947م2"، "فرصة توكيلات تجارية بجوار ساحة القوات المسلحة على مساحة 1916م2"، "فرصة فندق حديقة صنعاء على مساحة 3161م2"، "فرصة مدرسة دولية بسخا على مساحة 2471م2"، "فرصة دار مناسبات إدارى- تجارى أمام مسجد الخياط على مساحة 1091م2".



وفي مدينة مصيف بلطيم تشمل الفرص الاستثمارية: "فرصة وحدات مصيفية ومنشآت ترفيهية وتجارية بشاطئ الفنار على مساحة 5535م2"، "فرصة فندق بجوار إدارة المصيف بمدخل النرجس على مساحة 4163م2"، وفي مدينة بلطيم تشمل الفرص الاستثمارية: "فرصة مول تجارى وفندق بمدخل مدينة بلطيم على مساحة 7793 م2"، وفي مدينة سيدى سالم: "فرصة مبنى استثمارى (سكني – إداري) سوق الخضار القديم على مساحة 940 م2"، "فرصة مبنى إداري تجاري- سوق الأسماك القديم على مساحة 830 م2"، وفي مدينة دسوق "فرصة مول تجارى- أمام مدرسة جمال عبدالناصرعلى مساحة 1102م2"، وفي مدينة بيلا: "فرصة مبنى جارى إدارى بميدان التحرير على مساحة 1135 م2".



وأعلن المحافظ أنه على الراغبين فى الاستثمار بأى من تلك الفرص التقدم بطلب باسم محافظ كفرالشيخ إلى إدارة الإستثمار بديوان عام المحافظة.



وقال إن المجلس الاقتصادى الاجتماعي لمحافظة كفرالشيخ يضم نخبة من القامات العلمية والإجتماعية والإقتصادية والذى يختص بالمشاركة فى وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للمحافظة، ودعم المحافظة في وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية والتي تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية بالمحافظة، ودعم المحافظة فى وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف واتاحة فرص عمل محلية مستدامة، ومساندة المحافظة فى جذب الاستثمارات المحلية والقومية والدولية من خلال المشاركة فى تسويق الفرص الاستثمارية.



وأضاف نورالدين أن استراتيجية التنمية تتطلب دعم المحافظة فى مراجعة أولويات ومبادارت تنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية وتقديم الدعم فى تنفيذ خطة وتداخلات تنمية التكتلات، ودعم وضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية ومراجعة خطط ترفيق وتحديث ادارة المناطق الصناعية والمشاركة فى ترويج الفرص الاستثمارية الصناعية بالمحافظة ، ودعم المحافظة فى مراجعة الخطط الاستثمارية السنوية ومتوسطة الاجل من منظور اقتصادى واجتماعى، ومناقشه التحديات والعقبات التى تواجه المستثمرين ورجال الاعمال بالمحافظة وتقديم المشورة حول وضع آليات وبدائل حلول التعامل مع هذه التحديات ، ودعم المحافظة فى تبنى سياسات واجراءات لتعزيز اشراك المواطنين والمجتمع المدنى فى مراحل تخطيط وتصميم ومتابعة وتقييم المشروعات.



وتابع أنه يتم دعم المستثمرين وتذليل العقبات والتحديات أمام الاستثمار بالمحافظة وتقديم التيسيرات وتبسيط الإجراءات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات وتشجيع الانتاج ودعم الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة والاستفادة من مواردها لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.