محافظ بورسعيد يشهد فعاليات مؤتمر "حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز"

وجه محافظ بورسعيد عادل الغضبان، اليوم /الثلاثاء/ بضرورة الوعي بإنجازات الدولة المصرية، وقال إننا نشهد حاليا معركة وعي تمثل أحد عناصر الأمن القومي، نتيجة حروب الجيل الرابع التي تستهدف تضليل وتخريب العقول وتعطيل مسيرة التنمية، مؤكدا أهمية نشر الوعي بين مختلف الفئات في المجتمع فالكل مسؤول وله دور في إنجاز خطط التنمية، وعلى المواطن أن يدرك أهمية المرحلة الراهنة وجهود الدولة المستمرة لتوفير حياة كريمة للمواطن وإنجاز خطط التنمية والوقوف خلف القيادة السياسية، وعدم الانسياق خلف الشائعات.



جاء ذلك خلال مشاركة محافظ بورسعيد في فعاليات مؤتمر "حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو التحالف الوطنى ،وعدد من ممثلي الاحزاب و النقابات المهنية ، ومؤسسات المجتمع المدني ،والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، ويأتي ذلك بالتوازي مع سلسلة من الحوارات الوطنية التي تعقدها الدولة المصرية مع جميع فئات المجتمع، بمشاركة المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ، ولفيف من الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وشباب الأحزاب واعضاء النقابات المهنية.



وأشار المحافظ إلى أهمية الوعي بمخاطر الزيادة السكانية ومواجهة المشكلة ومعرفة كافة الابعاد المتعلقة بالقضية السكانية من أجل الوصول الى توصيات حقيقية تسهم في حل هذه الأزمة، التى تهدد معدلات التنمية لدينا وحدوث خلل في معدل النمو الاقتصادي والنمو السكاني، وقال إن معالجة القضية تتطلب رفع معدل النمو الاقتصادي وخفض النمو السكاني.



وتطرق المحافظ، للحديث عما شهدته الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من إنجازات ومواصلة إقامة المشروعات القومية الكبرى التي أنشأتها الدولة في وقت قياسي، وأكد أن الرئيس يعمل على تعظيم الاستفادة من إمكانات الدولة المصرية من خلال إقامة المصانع والمدن الجديدة والتوسع في زراعة أراض جديدة وإقامة بنية تحتية وفتح مجالات عمل للشباب متعددة.



وفي شأن آخر، أعلن المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية تواصل حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بقيادة اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد وعدد من الجهات الأمنية، وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعد لمباني على أراضي زراعية بجمعيتي قبلي ناصر والاخلاص بمساحة 4050 م بجنوب المحافظة، وأكد أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف ازالة التعديات على أملاك الدولة لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية المستدامة بالدولة المصرية.