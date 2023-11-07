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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هزيمة إسرائيل وزوال أمريكا.. قائد الحرس الثوري يكشف عن تغيير بموازين القوي

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، إن هزيمة إسرائيل وأفول أمريكا سيزيدان العالم هدوء وأمنا، مشيرا إلي أن تطورات الأحداث في المنطقة تعكس تغيير المعادلات الدولية وموازين القوى لصالح طهران.

وحسب وسائل إعلام إيرانية، قال سلامي، إن “أعداء إيران يفتقرون الاستراتيجية والسياسية الحكيمة”، مشيرا إلى أن “ذلك تجسد في الحرب الأخيرة المفروضة على غزة”.

وأوضح أن “هزيمة إسرائيل وأفول أمريكا هو مدعاة للسلام والأمن العالميين”.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني، إن "أمريكا فقدت مكانتها العالمية الماضية وتدفع ثمن كيان لم يحقق له إنجازات وهذه هي نتيجة الافتقار إلى الحكمة".

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وذكر سلامي، أن “إسرائيل اليوم تشبه ضرسا مسوسا انفصل عن جذوره، ويشعر بقرب زواله المبكر والسريع”.

ولفت قائد الحرس الثوري الإيراني، إلي أن “أمريكا أدركت من خلال علامات الزوال هذه انهيار شخصيتهم أمام العالم".

إسرائيل أمريكا ايران الحرس الثوري الإيراني

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