إبراهيم عيسى: مشهد نزوح الفلسطينيين من غزة انحدار في التاريخ.. فيديو

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على مشهد النزوح القسري للشعب الفلسطيني في قلب غزة اليوم أمام دبابات وآليات الاحتلال الإسرائيلي في شارع صلاح الدين، قائلا: شهدنا اليوم عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين في حالة من التهجير والنزوح عبر شارع صلاح الدين.

إبراهيم عيسى: حماس ليست مقاومة وما تفعله من عمليات ليس لها أي علاقة بتحرير الشعب الفلسطيني

وأضاف "إبراهيم عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه من خلال مشهد النزوح نرى أننا ننحدر في التاريخ، متابعا: الشارع الذي تم تسميته "صلاح الدين الأيوبي" في قطاع غزة وهو أكبر الشوارع في غزة، جاء تمجيدًا لمحرر القدس ينهزم الآن أمام دبابات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إبراهيم عيسى إلى أن حماس ليست مقاومة وما تفعله من عمليات ليس لها أي علاقة بتحرير الشعب الفلسطيني ومسارها من نشاءتها مشروع ضخم ليس له علاقة بالأوطان ويعتبرون أن الأوطان تراب عفن، مؤكدًا أنهم يواجهون دبابات إسرائيلية.