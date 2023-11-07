أستاذ دراسات إسرائيلية: أطماع الكيان الصهيوني لأنهم دولة بدون حدود

قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة عين شمس، إن طمع إسرائيل حتى الآن بسبب عدم وجود حدود رسمية موضوعة على الخريطة، ويُقال داخل إسرائيل أن الحدود الإسرائيلية مطاطة أي أنه كلما استطاع التقدم للأمام كلما استطاع ضم الأراضي لحدوده، وبعض المفكرين الاستراتيجيين يقول إن حدود إسرائيل تصل إلى آخر جندي إسرائيل، أي أن كل جندي يتقدم فتعد هي أرضه.

أستاذ دراسات إسرائيلية يتحدث عن الكيان الصهيوني

وأضاف "عبود"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن الإسرائيلي يرى أن فلسطين هي أرضه وحدوده هي الحدود التوراتية التي جاءت لسيدنا إبراهيم عليه السلام، والأرض من النهر الكبير (نهر النيل) إلى نهر الفرات، وبالتالي يرون أن حدود إسرائيل ممتدة بشكل شاسع.

وتابع أستاذ الدراسات الإسرائيلية، أن التخلي عن تلك الأراضي المذكورة تخلي مؤقت، ودائما لديهم مخطط الاستيطان والتوسع، وطالما هم أقوياء وقادرين على التوسع سينكمش الأعداء بالنسبة لهم، وإذا حدث هناك ضعف.. لديهم خوف من الهجوم عليهم.