احتجاجا على إبادة غزة.. شاعرة ترفض دعوة احتفال في البيت الأبيض

تثير الشاعرة الكندية روبي كور الجدل بعد أن رفضت دعوة لحضور احتفال ديوالي في البيت الأبيض، احتجاجًا على رد إدارة الرئيس جو بايدن في الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس في الشهور الأخيرة.

وأعربت السيدة كور عن رفضها لدعوة من مؤسسة تدعم ما وصفته بـ"العقاب الجماعي" للمدنيين.

في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت روبي كور قرارها بعدم حضور الحدث المقام في البيت الأبيض يوم 8 نوفمبر، والذي سيستضيفه نائبة الرئيس كامالا هاريس.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، عبرت عن دعوتها للمواطنين الآخرين من جنوب آسيا لمحاسبة الحكومة الأمريكية على مواقفها.

روبي كور، الشاعرة الكندية من أصل هندي، اشتهرت بكتابها "الحليب والعسل" الذي حاز على إشادة النقاد. وأعربت عن استغرابها من أن الإدارة الأمريكية تروج للاحتفال بديوالي، ووصفته بأنه "احتفال بالصلاح على الباطل والكذب" واعتبرته رمزًا للجهل.

وتوجهت روبي كور باتهامات للحكومة الأمريكية، متهمة إياها بتبرير "الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين" في إشارة إلى الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس. وتجدر الإشارة إلى أن الحرب بدأت في أكتوبر الماضي وشهدت سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى على الجانبين.

شاعرة ترفض دعوة بايدن

تبقى ردود الفعل متباينة حول قرار روبي كور، حيث يرى البعض أنها تمارس حقها في التعبير عن احتجاجها ومواقفها السياسية، في حين يرى البعض الآخر أنها تسيء للتقاليد الديبلوماسية وتستغل منصتها الشعرية لتوجيه انتقادات سياسية.

في الوقت نفسه قالت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن أكثر من 10300 فلسطيني قتلوا منذ الهجمات الانتقامية الإسرائيلية على القطاع، بما في ذلك أكثر من 4100 طفل، كما أدى الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع إلى تقييد الوصول إلى الغذاء والماء والوقود بشدة لنحو 2.2 مليون شخص يعيشون في غزة.

كما انتقدت السيدة كور رفض الرئيس جو بايدن دعم وقف إطلاق النار الإنساني، الذي تدعمه الأمم المتحدة، وقالت كور: "باعتباري امرأة من السيخ، لن أسمح باستخدام صورتي في تصرفات هذه الإدارة".

وكرر بايدن دعمه لإسرائيل في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الاثنين، وفقا لبيان البيت الأبيض.

وأضاف البيان أن بايدن شدد أيضا على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين وتقليل الضرر الذي يلحق بهم خلال العمليات العسكرية، ودعت الإدارة الكونجرس إلى تقديم أكثر من 14 مليار دولار كمساعدات لإسرائيل، وأعلنت في السابق عن مساعدات بقيمة 100 مليون دولار للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.