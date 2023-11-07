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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجرة غير شرعية.. ليبيا ترحل 600 مصري

ليبيا
ليبيا

أعلن  جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي في طرابلس، اليوم الثلاثاء، ترحيل 600 مصري دخلوا أراضيها بطرق غير شرعية.

وأوضح أن السلطات الليبية، قررت ترحيل 600 مهاجر مصري إلى بلادهم عبر معبر مساعد الحدودي، موضحا أنه سيتم نقلهم بعد ذلك إلى معبر السلوم على الحدود المصرية الليبية.

وكانت السلطات الليبية قد أحبطت في يوليو الماضي مئات من المهاجرين غير الشرعيين حاولوا السفر إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية بينهم 25 طفلا مصريا لا تتجاوز أعمارهم ما بين 11 و17 عاما .

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وكشفت السلطات أنه تم ضبط مئات المهاجرين في مخزن إيواء بمدينة طبرق قبل سفرهم إلى إيطاليا ، بينهم 25 طفلا غالبيتهم من قرية واحدة بمحافظة الشرقية شمال مصر .

طرابلس الهجرة غير الشرعية ليبيا مصر

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