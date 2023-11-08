أخبار التوك شو| طلب عاجل من أحمد موسى وتحذير للأرصاد.. وتفاصيل حول مخطط إسرائيل الجديد لتهجير الفلسطينيين

شهدت أخبار التوك شو، عددا من الملفات والقضايا الهامة، ويأتي على رأسها القضية الفلسطينية، والارصاد، وطلبات عاجلة من أحمد موسى، وحديث حول مخطط إسرائيل الجديد بشأن تهجير الفلسطينيين وإليكم أبرز التفاصيل:

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على مشهد النزوح القسري للشعب الفلسطيني في قلب غزة اليوم أمام دبابات وآليات الاحتلال الإسرائيلي في شارع صلاح الدين، قائلا: شهدنا اليوم عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين في حالة من التهجير والنزوح عبر شارع صلاح الدين.

وأضاف "إبراهيم عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه من خلال مشهد النزوح نرى أننا ننحدر في التاريخ، متابعا: الشارع الذي تم تسميته "صلاح الدين الأيوبي" في قطاع غزة وهو أكبر الشوارع في غزة، جاء تمجيدًا لمحرر القدس ينهزم الآن أمام دبابات الاحتلال الإسرائيلي.

قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة عين شمس، إن طمع إسرائيل حتى الآن بسبب عدم وجود حدود رسمية موضوعة على الخريطة، ويُقال داخل إسرائيل أن الحدود الإسرائيلية مطاطة أي أنه كلما استطاع التقدم للأمام كلما استطاع ضم الأراضي لحدوده، وبعض المفكرين الاستراتيجيين يقول إن حدود إسرائيل تصل إلى آخر جندي إسرائيل، أي أن كل جندي يتقدم فتعد هي أرضه.

وأضاف "عبود"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن الإسرائيلي يرى أن فلسطين هي أرضه وحدوده هي الحدود التوراتية التي جاءت لسيدنا إبراهيم عليه السلام، والأرض من النهر الكبير (نهر النيل) إلى نهر الفرات، وبالتالي يرون أن حدود إسرائيل ممتدة بشكل شاسع.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدعم الأمريكي لإسرائيل في قتل المواطنين والمدنيين في فلسطين عار على العالم أجمع، "أمريكا بتقول لإسرائيل محدش يستخدم قنابل كبيرة، استخدموا القنابل الصغيرة، وكأن القنابل الصغيرة مش هتموت ناس، أمريكا شريكة في كل الجرائم في قطاع غزة".

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن أمريكا أرسلت شحنة من القنابل الذكية لإسرائيل بقيمة 320 مليون دولار لاستمرار القصف، في مشهد عار على العالم والمجتمع الدولي.

كشف خالد خيري محلل سياسي ومتخصص في شؤون الشرق الأوسط، عن أن صحيفة نيويورك تايمز فضحت مخطط إسرائيل بشأن القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، موضحا أن إسرائيل حاولت إقناع أمريكا أنها تريد تهجير الفلسطينيين من أجل حماية المدنيين.

وأضاف "خيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن أمريكا لم تقتنع بهذه الفكرة التي طرحتها إسرائيل خاصة في ضوء التصريحات المصرية الصارمة في هذا الصدد، "إسرائيل حبت تبيع لأمريكا أنها مع المدنيين بالبلدي كده، ولكن أمريكا لم تصدق".

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يشهد تقلبات جوية، ما بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، وكذلك وجود شبورة مائية أو ارتفاع معدلات الرطوبة.

وأضافت منار غانم خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: "درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعة فى هذه الفترة، بحوالي ٣ أو ٤ درجات، ما بين ٣٠ و٣٤ درجة مئوية، وتنخفض ١٠ درجات مما يسبب حيرة فى ارتداء الملابس الشتوية".

كشف المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل جديدة عن قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن هناك تطورات جديدة في هذا الملف الذي يهم قطاعا كبيرا من المواطنين.

وأضاف السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن التصالح في مخالفات البناء وصل الى مائدة رئيس الجمهورية.

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، إن الأوضاع في فلسطين ليس فيها ما يطمئن، والوضع كارثي وفي غاية الصعوبة، متابعا أن أكثر من مليون ونصف فلسطيني نزحوا من بيوتهم.

وتابع محمود الهباش، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن النازحين يعيشون في وضع مأساوي بلا غذاء ومأوى وماء نظيف للشرب والوضع في غاية الكارثية.

طالب الإعلامي أحمد موسى، الدول العربية والإسلامية بضرورة التحرك خلال الفترة المقبلة للضغط على المجتمع الدولي بشأن التصريحات الخاصة بالسلاح النووي خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن حكومة نتنياهو خرج منها وزير يتحدث رسميا عن ضرب غزة بالقنابل النووية أي أنه يمتلك تلك القوة المحرمة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل لديها سلاح نووي، ويعترفون بذلك أمام العالم، وهو سلاح ردع وإبادة وترهيب في المنطقة، ولذلك يجب أن يكون هناك ضغط كبير على الأمم المتحدة ومجلس الأمن من الدول العربية والإسلامية بعد إعلانها عن هذا الأمر إذ أن لديها سلاح نووي ومفاعل نووي بعيدا عن الرقابة الدولية.

أعلنت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تدعم أي نقل قسري للفلسطينيين خارج غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة دون إطلاق سراح الرهائن.

أعلنت وزارة الصحة استقبال مجموعة من الأشقاء المصابين في أحداث غزة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم الصحي للاشقاء في غزة.

وأوضحت وزارة الصحة أن جميع الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات، حسبما افادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل.