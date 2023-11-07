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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. الأضرار الناتجة عن الضربات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية على تل أبيب

الأضرار الناتجة عن
الأضرار الناتجة عن الضربات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية علي

أظهرت مقاطع فيديو وصور علي منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، اليوم الثلاثاء، الأضرار الناتجة عن الضربات الصاروخية لكتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” علي تل أبيب.

 

 

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن صاروخا أصاب مبنى في حي سافيون بوسط إسرائيل، شرق تل أبيب، خلال القصف الأخير للصواريخ من قطاع غزة.

وتسبب الصاروخ في إلحاق أضرار في المبني، وتوجهت شرطة الاحتلال إلي مكان الحادث للبحث عن بقايا الصاروخ.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قصف تل أبيب بالصواريخ ردا على قصف المدنيين في غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان عسكري: “قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المذبحة التي ارتكبها الصهاينة بحق المدنيين”.

تل أبيب حماس المقاومة الفلسطينية كتائب القسام

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