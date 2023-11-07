باحث من رام الله: سكان الضفة الغربية رهائن في يد الاحتلال الإسرائيلي.. فيديو

أكد الدكتور ناصر اللحام، الكاتب المتخصص في الشأن الفلسطيني من رام الله، أن الاحتلال الإسرائيلي فصلوا المدن الفلسطينية عن بعضها البعض وفصلوا القرى عن المدن، منوهًا بأن الاغتيالات تتم متتابعة في كافة المناطق في الضفة الغربية.

سكان الضفة الغربية تحولوا رهائن في يد الاحتلال الإسرائيلي

وأشار "اللحام"، خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن النخبة المثقفة لا تتحمل واليسار في إسرائيل أول من يهرب الآن، مؤكدًا أن سكان الضفة الغربية تحولوا رهائن في يد الاحتلال الإسرائيلي، وسيكون هناك اغتيالات وتفتيش الموبايل وهدم المنازل مستمرة بشكل كبير.

وأوضح أنه بعد 7 أكتوبر يشعر بمدى الكراهية في قلوب الإسرائيليين، بداية من ترويع الأطفال واغتيال الشباب والكبار، مؤكدًا أن القناع سقط عن إسرائيل والحرب ليس فقط على حماس وسرايا القدس لكن على المدنيين في كل مكان فلسطيني.

