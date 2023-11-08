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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| جامعة الملك سلمان تعلن فتح التقدم للحصول على المنح الدراسية للطلاب.. وبدء الالتماسات إلكترونيا على نتيجة الدبلومات بحقوق عين شمس

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية..

جامعة الملك سلمان تعلن فتح التقدم للحصول على المنح الدراسية للطلاب.. تفاصيل
أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية عن فتح باب التقدم للحصول على عدد من المنح الدراسية للطلاب المقيدين بالجامعة في شتى المجالات و البرامج الدراسية خلال العام الدراسي 2023 – 2024.

اليوم .. جامعة حلوان تتابع تسجيل الطلاب بالبرنامج التدريبي للغة الفرنسية

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز في دورة اللغة الفرنسية (A2)، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، الدكتورة أماني السيد وكيل الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز.

حقوق القاهرة تعلن كيفية حصول طلاب الدراسات العليا على المنح المتاحة
كشفت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، إعلان هام لـ طلاب الدراسات العليا ( دبلومات - ماجستير – دكتوراة )

 

 

فتح الالتماسات إلكترونيا على نتيجة الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات بحقوق عين شمس
 

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عن فتح باب الالتماسات إلكترونيا من نتيجة الامتحانات التحريرية لدبلومات التجارة الدولية والعلوم الإدراية والقانون الجنائى دور أكتوبر لعام 2023.

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