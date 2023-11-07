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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على كواليس جلسة التحقيق مع أحمد فتوح داخل نادي الزمالك

أحمد فتوح
أحمد فتوح

كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، عن كواليس ما دار في جلسة التحقيق مع أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، داخل النادي بعد أزمته قبل مباراة نادي زد بالدوري المصري.

وأكد هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "فتوح تواجد في شكل متخفي حوالي الثانية ظهرًا، ولم يستمر التحقيق سوى 30 دقيقة فقط.

وتابع: "فتوح أكد في التحقيق، أن خروجه من المعسكر لم يكن المرة الأولى ولكنه يحدث في عديد من المرات، وسرد واقعة خروج شيكابالا قبل مباراة أسوان، في الموسم الماضي وحضر بوجبة الفسيخ".

وأضاف أمير هشام: "اللاعب أكد أن الخروج من المعسكر يأتي بعلم عبدالواحد السيد مدير الكرة، ومصطفى الزناري ومحمد صبحي لم يكن لهما أي علاقة وأنا من خرجت بهما، وعند عودتي رفض مدير الكرة عودتي للمعسكر".

واختتم: "فتوح طالب بأنه لو في حال توقيع عقوبة يتم توقيعها عليه هو بعيدًا عن الثنائي، ولكنه في نفس الوقت طالب بكافة مستحقاته المالية المتأخرة كاملة خاصةً أنه يرتبط ببعض الالتزامات".

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