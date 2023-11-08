أخبار التعليم|العالم الهولندي يحذر من زلزال بسبب القصف الإسرائيلي.. وأستاذ جيولوجيا يوضح الأمر.. ما هي النبوءة التي تحدث عنها نتنياهو وعلاقتها بمصر؟.. أستاذ عبري يوضح

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية..

أستاذ زلازل: القصف الإسرائيلي قد يسبب كارثة في المستقبل

واصل العالم الهولندي فرانك هوغربيتس تغريداته المخفية، وحذر من وقوع زلزال كبير بمنطقة الشرق الأوسط نتيجة كم المتفجرات التي قصفتها إسرائيل على غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر؛ مؤكدا أن ذلك قد يؤدي إلى زلزال كبير بالمنطقة.

العالم الهولندي يحذر من زلزال بسبب القصف الإسرائيلي.. وأستاذ جيولوجيا يوضح الأمر

وتعليقا على ذلك التحذير، قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن تحذيرات الهولندي مبالغ بيها بشكل كبير وأن كلامه لا يستند إليه، مشيرا إلى أن كم المتفجرات التي قصفتها إسرائيل على غزة منذ اندلاع الحرب لم ترتكز كلها مجمعة في منطقة واحدة لنقول أنها سوف تسبب زلزال كبير.

بدء تسجيل براءات الاختراع لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بآداب القاهرة

أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن بدء دعم وتسجيل الأفكار الابتكارية وبراءات الاختراع .

جامعة حلوان: نعمل علي تطوير الذات وبناء الثقة بالنفس لدي الطلاب

تعمل جامعة حلوان على تقديم دورات تدريبية للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل، من خلال مركز التطوير الوظيفي cdc ومركز اللغات بكلية الآداب والمراكز المختلفة بالجامعة ، التي تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وذلك جعلهم مؤهلين لسوق العمل.

بروتوكول بين جامعة القاهرة التكنولوجية والمقاولون العرب لتدريب وتوظيف الخريجين

وقع الدكتور طارق عبدالملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والمهندس شريف حمدى مدير المعهد التكنولوجى لهندسة التشييد والإدارة والتابع لشركة المقاولون العرب، اليوم الثلاثاء الموافق ٧ نوفمبر ٢٠٢٣، بروتوكول تعاون مشترك بين الطرفين.

ما هي النبوءة التي تحدث عنها نتنياهو وعلاقتها بمصر؟.. أستاذ عبري يوضح

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، الأربعاء 25 أكتوبر، إنه سيحقق «نبوءة أشعياء» فى الحرب التى يشنها على قطاع غزة، واصفًا الفلسطينيين بأنهم «أبناء الظلام»، حسب تعبيره، والإسرائيليين بـ«أبناء النور»، وفق قوله لذلك تواصل موقع صدي البلد مع الدكتور احمد صلاح الاستاذ بكلية الاداب جامعة عين شمس ، لمعرفة كافة التفاصيل والكشف عن اكاذيب رئيس الوزراء الاسرائليى

فتح باب الالتماسات إلكترونيا لطلاب الدراسات العليا بحقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عن فتح باب الالتماسات إلكترونيا من نتيجة الامتحانات التحريرية لدبلومات التجارة الدولية والعلوم الإدراية والقانون الجنائى دور أكتوبر لعام 2023.

أستاذ عبري: نتنياهو يستخدم الإشارات الكتابية لتبرير جرائمه على غزة تحت ستار الدين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، الأربعاء 25 أكتوبر، إنه سيحقق «نبوءة أشعياء» فى الحرب التى يشنها على قطاع غزة، واصفًا الفلسطينيين بأنهم «أبناء الظلام»، حسب تعبيره، والإسرائيليين بـ«أبناء النور»، وفق قوله لذلك تواصل موقع صدي البلد مع الدكتور احمد صلاح الاستاذ بكلية الاداب جامعة عين شمس ، لمعرفة كافة التفاصيل والكشف عن اكاذيب رئيس الوزراء الاسرائليى

طرق تصحيح امتحانات البابل شيت لطلاب الجامعات

تعتمد العديد من الجامعات المصرية على امتحانات البابل شيت وهو نظام ضمن خطة تطوير المنظومة التعليمية بالإضافة إلى طريقة تصحيح البابل شيت تتم إلكترونيًا من خلال الكمبيوتر حيث يتم إدخال أرقام الإجابات الصحيحة لكل نموذج ثم يتم قراءة كل نموذج إجابة ومقارنته بالإجابات الصحيحة آليا.

جامعة القاهرة: نقدم كورسات في لغة الإشارة لتسهيل التواصل مع ذوي الهمم

قالت الدكتورة جيهان المناوي المشرفة علي ملف ذوي الاعاقة بجامعة القاهرة، ورئيس مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بالجامعة، إن المركز يعمل جاهدا لمساعدة ابنائنا من ذوي الهمم والإعاقة، منوهة بأن المركز يتعامل مع الطلاب من مختلف أنواع الإعاقة سواء كانت إعاقة بصرية أو حركية أو عقلية او سمعية، وذلك لتنمية قدرات الطالبات ودمجهم داخل المجتمع الجامعي.

عميد طب القاهرة: الجامعة حققت تقدما غير مسبوق في التصنيفات الدولية

نظمت كلية طب قصر العيني، اليوم العلمي للتعليم والتدريب الطبي، بالتعاون مع الكلية الملكية للجراحين بأدنبره، وذلك في إطار حرص الجامعة على النهوض بالتعليم المهني للأطباء وتدريبهم بما يساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية وفقًا لرؤية القيادة السياسية.