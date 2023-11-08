عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها.. 6 أعراض خطيرة تشير للإصابة بسرطان البنكرياس

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

برشاقة لاقتة..شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها الفنان حسام حبيب.

جاكيت نادين نجيم يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال حضورها إحدى المناسبات.

6 أعراض خطيرة تشير للإصابة بسرطان البنكرياس| أحذر

البنكرياس هو عضو مهم يقع خلف المعدة، وله أجزاء مختلفة تقع داخل البطن، يلعب البنكرياس دورًا حيويًا في وظائف الجهاز الهضمي وكذلك تنظيم نسبة السكر في الدم، يحدث سرطان البنكرياس عندما يكون هناك نمو غير منضبط للخلايا في منطقة معينة من البنكرياس، يمكن أن يؤدي هذا النمو إلى تطور الورم، وإذا ترك دون علاج، فقد يؤدي إلى انتشار السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ياسمين الخطيب تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة| شاهد

حرصت ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

«العلبة هتنزل النص»|مفاجأة بشآن أسعار السجائر الجديدة بعد الاعتمادات الدولارية

الموضوع انتهى.. فتوح يصدم جماهير الزمالك وينهي اتفاقه مع هذا النادي

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

120 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم 

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

موضوعات متعلقة

طريقة عمل بطاطس بوريه باللحمة المفرومة| بمذاق لا يقاوم

بفستان ملفت.. ابنة ماجد المصري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

فستان شمس الكويتية يثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

تظهر في العين.. 3 علامات تحذيرية لارتفاع نسبة الكوليسترول

طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر| بأسهل الخطوات

ملابس هيفاء وهبي في أحدث ظهور تثير ضجة| شاهد

من غير لحوم.. طريقة عمل كفتة البطاطس

هل يمكن أن يكون سبب الأزمة القلبية تلوث الهواء ؟ مفاجأة

ترشيحاتنا

حتحوت يكشف اسم المرشح لخلافة أوسوريو في الزمالك

مدير المستشفى الإندونيسي: مئات المصابين ينتظرون العمليات الجراحية وجروحهم تتعفن

إعلامي شهير يكشف عن أقوال فتوح خلال تحقيق نادي الزمالك.. تفاصيل

دياب اللوح: مصر ترعى المصالحة الفلسطينية ونتمسك بهذا الدور

كولر يتحفظ على تجديد عقد معلول

تحذير عاجل من مجموعة السبع إلى روسيا وكوريا الشمالية| ما القصة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخصت ولا زادت|التفاصيل الكاملة لتغيير ثمن علبة السجائر.. وهذا جدول الأسعار الجديد

نشرة المرأة والصحة| شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها.. 6 أعراض خطيرة تشير للإصابة بسرطان البنكرياس

حيلة أكثر غرابة للتخلص من الضباب على زجاج السيارات في ثوان معدودة

جاكيت نادين نجيم يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

فيديو

موظفو الخارجية الأمريكية ينقلبون على بايدن.. وثيقة مسربة تصدم إسرائيل وتنتصر لغزة «فيديوجراف»

مقطع فيديو لمظاهرات حاشدة في هولندا اعتراضا على أحداث غزة.. شاهد

أدهم نابلسي يناشد الفنانين: توبوا إلى الله واتركوا المعاصي .. فيديو

حقيقة تورط محمد صبحي في هزيمة الزمالك مع شركة مراهنات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ