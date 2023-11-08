نشرة المرأة والصحة| شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها.. 6 أعراض خطيرة تشير للإصابة بسرطان البنكرياس

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها الفنان حسام حبيب.

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال حضورها إحدى المناسبات.

البنكرياس هو عضو مهم يقع خلف المعدة، وله أجزاء مختلفة تقع داخل البطن، يلعب البنكرياس دورًا حيويًا في وظائف الجهاز الهضمي وكذلك تنظيم نسبة السكر في الدم، يحدث سرطان البنكرياس عندما يكون هناك نمو غير منضبط للخلايا في منطقة معينة من البنكرياس، يمكن أن يؤدي هذا النمو إلى تطور الورم، وإذا ترك دون علاج، فقد يؤدي إلى انتشار السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم.

حرصت ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.