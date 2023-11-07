"أوقاف الإسكندرية": مصر تعيش عصرها الذهبي لنشر العلم والوعي الديني

أكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ سلامة عبد الرازق نجم، أن مصر تعيش في هذه المرحلة عصرها الذهبي في الدعوة إلى الله ونشر العلم والوعي من خلال الأنشطة التي سنها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والتي تبنتها الوزارة لحماية المجتمع من كل خطر فكري يهدد استقراره.



وذكرت المديرية في بيان اليوم الثلاثاء، جاء ذلك على هامش فعاليات الندوة التثقيفية للائمة بمركز إعلام الجمرك، تحت رعاية وزير الأوقاف.



وأوضح الشيخ سلامة، أهمية الدور المحوري الذي يجب على الإمام أن يقوم به وأن يؤديه تجاه دينه ووطنه خاصة وأنه على ثغر عظيم من ثغور هذا الدين وهذا البلد.



وفي سياق متصل، شهد وكيل الوزارة انعقاد مقرأة الأئمة بمسجد منار الإسلام بحضور الشيخ الأنصاري عمارة مدير عام إدارة الجمرك.



كما اختتمت المديرية الأسبوع الثقافي بمسجد الإيمان التابع لإدارة أوقاف شرق بحضور كل من وكيل وزارة الأوقاف ومحمد عباس المغني أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، والشيخ حاتم سالم مدير عام إدارة شرق، والشيخ عزت المعصراوي إمام وخطيب مسجد عمر بن الخطاب.



وتأتي هذه الأسابيع الثقافية في إطار حرص الوزارة على النهوض بالمستوى الفكري والثقافي لأبناء المجتمع ككل ليكونوا على بصيرة من أمرهم.