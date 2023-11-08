كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم ندوة عن ريادة الأعمال

نظمت اسرة طلاب من أجل مصر بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، بالتعاون مع وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووكالة الكلية لشئون التعليم والطلاب ندوة "ريادة الاعمال ودورها في تمكين الشباب بالمشروعات الصناعية" وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية والجامعة بالشباب ودورهم الحيوي المؤثر في نهضة المجتمع، ويأتي ذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وريادة النواب الدكتور حسام الرفاعي و الدكتور وليد السروجي وتحت اشراف الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية.

بدأت الندوة بالسلام الجمهوري ورحب الدكتور أشرف ميمي منسق الأنشطة بالاسرة ورائد الاسرة بالكلية بالساده الحضور، واستهل الندوة الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بعبارة مثيرة وهي ان ثقافة العالم تكمن في التفكير الإبداعي ومن هذا المنطلق تم الاهتمام بعمل تعديلات علي لائحة التعليم التكنولوجي والتعليم التربوي لتواكب سوق العمل.

وفي نفس السياق تحدث الدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة عن متطلبات سوق العمل وما يحتاجة من خريج ذو مهارة عالية وحث الطلاب علي تنمية مهاراتهم واخد قرصات تساعدهم في اكتساب خبره جيدة في مختلف المجالات.

وقال دكتور اشرف ان هناك بروتوكول تعاون تم تنفيذه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لاقامة برامج متخصصة لدعم الطلاب.

واوضح الدكتور احمد بكر منسق الانشطة الطلابية بالكلية انة كلما خطونا خطوة لابد من اكتساب مهارة وقال ان كثير من العلماء والمفكرين اكتسبوا معارف وخبرات حياتية ساعدتهم علي المضي قدما نحو التفوق ثم شرحت الدكتورة منال خيري استاذ مناهج واستراتيجيات العلوم الاقتصادية والتجارية بكلية التربية جامعة حلوان و مُحاضرالندوة مفهوم ريادة الأعمال و سمات رواد الأعمال ، وخصائص المشروعات الرائدة و حاضنات الاعمال التي تتبي المشروع وهو فكرة وليده وأنواع المشروعات وقالت إن الهدف من الندوة نشر جهود الدولة المصرية لتمكين الشباب بالمشروعات الصناعية، واكدت علي الطلاب ضرورة معرفة قوانين الاستثمار.

واوضحت ان مميزات رائد الأعمال الناجح هي الإبداع والمخاطرة وروح المثابرة والقدرة علي التعامل مع الآخرين .

وفي نهاية الندوة تم تسليم شهادة تقدير للدكتورة منال خيري والدكتور أشرف ميمي.

جدير بالذكر حضر الندوة ١١٥ طالب وطالبه من بينهم بعض الطلاب من خريجي الكلية واشرف علي الندوة الدكتور محمد حلمي رائد أسرة من أجل مصر بالجامعة ونظم للندوة قسم رعاية الشباب بالكلية بحضور رئيس الاتحاد محمد حسان ومساعد رئيس الاتحاد إسراء سامي وبعض طلاب الاتحاد