نبيل فهمي: العالم كله في تغيير والدول الكبرى مبقتش عارفة مين العدو..فيديو

قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، إن مصر طالما تميزت نسبياً بحضارتها و ثقافتها لا بالعنصر القومي، مؤكداً أن الإسهام الفكري المصري قديماً كان أكثر غزارة و تأثيراً من الأن.

نبيل فهمي: مصر هي التي تطرح معظم الأفكار الجديدة على المنظومة المجتمعية



وأضاف نبيل فهمي خلال لقائه مع برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن مصر هي التي تطرح معظم الأفكار الجديدة على المنظومة المجتمعية و الشرق الأوسط، معلقاً :" على الأقل 5 أفكار من 10 طالعة من مصر"

وأشارنبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق ، قائلاً:" العالم كله في مرحلة تغيير و الدول الكبرى مش عارفه مين العدو ومين القطب الأوحد أو مين القطب الثاني..إهتمام الدول الكبرى بالشرق الأوسط أصبح أقل"