خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادر السيد حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، أدلى بتصريح غريب بشأن إمكانية عودة نجله إلى الزمالك مرة آخرى، بعدما اشترط أن يلعب أساسيا من أجل العودة من جديد.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "لا يليق بنادر السيد أن يشترط مشاركة نجله اساسيا كي يوافق على عودته لنادي الزمالك، فقد خانه التوفيق في هذا التصريح".

وأضاف: "أحمد شوبير بكل تاريخه في النادي الأهلي، لا يجرؤ مطلقًا على أن يطلب مشاركة نجله مصطفى بشكل أساسي مع الأهلي".

وواصل: "كان من الأفضل أن يعلن نادر السيد مساندته ودعمه لنادي الزمالك حاليا، وأن يوافق على عودة نجله بدون شروط أو قيود، التوقيت لم يكن مناسبًا لتلك التصريحات، المفروض أن الوقت الحالي هو أن يقوم أبناء النادي بمد يد العون والمساعدة والمساهمة في حل مشاكل النادي الأبيض".

وأكمل: "لابد أن يفكر مسئولي الزمالك، لماذا وصلت العلاقة مع أحمد فتوح إلى طريق مسدود، وكيف للاعب من أبناء النادي وآخرون وافقوا على التفريط في النادي والرحيل عنه، وبالتأكيد أن هناك أمور نفسية أوصلت اللاعبين إلى فكرة الرغبة التامة في مغادرة النادي ".