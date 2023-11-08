نبيل فهمي: إسرائيل تقول إن حماس لن يكون لها أذيال بعد الحرب|فيديو

قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، إن هناك مخطط إسرائيلي سابق منذ سنوات لتخفيف التكدس السكاني العربي ،وبالتحديد الفلسطيني في الضفة و القطاع.

نبيل فهمي: إسرائيل شعرت أنها تتعرض للخطر



وأضاف نبيل فهمي خلال لقائه مع برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، قائلاً:" جزء من المخطط الإسرائيلي، غل و كراهية و عنصرية"، مؤكداً أن إسرائيل شعرت أنها تتعرض للخطر.

نبيل فهمي:نتنياهو أعلن أن إسرائيل ستكون مسئولة عن الأمن في غزة بعد الحرب

وأشار نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق ، إلى أن نتنياهو أعلن أن إسرائيل ستكون مسئولة عن الأمن في غزة بعد الحرب، لافتاً إلى أن قادة إسرائيل يقولون إن حماس لن يكون لها أذيال بعدالحرب داخل غزة.