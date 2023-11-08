محمد هاني: أشبه فودين قليلًا في لعبي.. وأسعى لمواصلة التألق

قال محمد هاني لاعب فريق طلائع الجيش، إنه سعيد للغاية بهدف الفوز الذي سجله لفريقه أمام الإسماعيلي، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، بالدوري المصري.

وأضاف هاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إنه فوجئ بالكرة التي وصلته والتي سجل منها هدف الفوز، واصفًا إياه بـ«الغالي جدًا».

وأشار إلى أهمية الهدف الذي سجله في مرمى الإسماعيلي، خاصة وأنه الأول له هذا الموسم في الدوري، فضلًا عن أنه اقتنص به الفوز لطلائع الجيش على حساب منافس قوي.

ووجه محمد هاني، الشكر إلى إدارة طلائع الجيش، وكذلك عبد الحميد بسيوني المدير الفني، مشيرًا إلى أنه من ناشئين الأهلي الذي لعب لصفوفه 7 سنوات.

واختتم تصريحاته، بأنه سعيد بوصف زميله النيجيري جودوين شيكا، بأنه يشبه الإنجليزي فيل فودين، مضيفًا «نجم مانشستر سيتي لاعب رائع واعتبره مثل أعلى، وأرى أنني أشبه لعبه لكن قليلًا، وأسعى لمواصلة التألق مع فريقي