عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد هاني: أشبه فودين قليلًا في لعبي.. وأسعى لمواصلة التألق

صدى البلد

قال محمد هاني لاعب فريق طلائع الجيش، إنه سعيد للغاية بهدف الفوز الذي سجله لفريقه أمام الإسماعيلي، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، بالدوري المصري.

 

وأضاف هاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إنه فوجئ بالكرة التي وصلته والتي سجل منها هدف الفوز، واصفًا إياه بـ«الغالي جدًا».

 

وأشار إلى أهمية الهدف الذي سجله في مرمى الإسماعيلي، خاصة وأنه الأول له هذا الموسم في الدوري، فضلًا عن أنه اقتنص به الفوز لطلائع الجيش على حساب منافس قوي.

 

ووجه محمد هاني، الشكر إلى إدارة طلائع الجيش، وكذلك عبد الحميد بسيوني المدير الفني، مشيرًا إلى أنه من ناشئين الأهلي الذي لعب لصفوفه 7 سنوات.

 

واختتم تصريحاته، بأنه سعيد بوصف زميله النيجيري جودوين شيكا، بأنه يشبه الإنجليزي فيل فودين، مضيفًا «نجم مانشستر سيتي لاعب رائع واعتبره مثل أعلى، وأرى أنني أشبه لعبه لكن قليلًا، وأسعى لمواصلة التألق مع فريقي 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

الموضوع انتهى.. فتوح يصدم جماهير الزمالك وينهي اتفاقه مع هذا النادي

120 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم 

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

ترشيحاتنا

إصابة فلسطيني بالرصاص.. الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت شمال رام الله

بعد مناصرتها غزة.. النواب الأمريكي يقترب من التصويت على إدانة رشيدة طليب

طيران الاحتلال يجدد قصفه لمخيم النصيرات ومحيط مستشفى الإندونيسي

ما هي أفضل سورة لمنع الحسد؟ دار الإفتاء تكشف عنها

محمد هاني: أشبه فودين قليلًا في لعبي.. وأسعى لمواصلة التألق

كشف أثري يثير الدهشة..سر وجود رأس بقرة في مقبرة توت عنخ آمون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل سماقية غزاوية

نشكو إلى الله.. مقطع فيديو يثير الجدل لمدير مستشفى الإندونيسي

بملابس محتشمة.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

تعرف على فوائد زيت التين الشوكى

فيديو

مقطع فيديو لمظاهرات حاشدة في هولندا اعتراضا على أحداث غزة.. شاهد

أدهم نابلسي يناشد الفنانين: توبوا إلى الله واتركوا المعاصي .. فيديو

حقيقة تورط محمد صبحي في هزيمة الزمالك مع شركة مراهنات

ارتق بنفسك من المستنقع.. رد فعل زوجة بيومي فؤاد تجاه منتقدي زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ