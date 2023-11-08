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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يتحفظ على تجديد عقد معلول

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد فاروق عن مفاجأة جديدة بشأن التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي حول تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

 

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN" :

 

" تحفظ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على تجديد عقد التونسي الدولي علي معلول عقب نهايته في الموسم الجاري.

 


حيث أبدى المدرب في الجلسة الأخيرة مع لجنة التخطيط بحضور محمود الخطيب تحفظه على تجديد عقد معلول في الفترة القادمة وطلب بضم ظهير أيسر في يناير المقبل ".

 

وأضاف : "يرى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي أن علي معلول تقدم في السن وأصبح غير قادر على العطاء في السنوات القادمة مما دفعه للمطالبة بضم ظهير أيسر في يناير المقبل ضمن الصفقات الشتوية" .

 

واختتم: " علي معلول طالب إدارة النادي الأهلي بضرورة حسم موقفه سواء بالتجديد من عدمه خاصة أن وكيله لديه عرض من الدحيل القطري"

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