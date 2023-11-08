سمير أيوب عن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لأسرته: لا أصدق إنني تحملت المنظر..فيديو

تحدث سمير أيوب الكاتب الصحفي اللبناني عن إستهداف الإحتلال الإسرائيلي لأسرته و إستشهاد واستشهاد شقيقته وابنتها وأحفادها الثلاثة، قائلاً:" هذه جريمة، و إستمرار للجرائم التي تحدث لأهلنا في غزة، يبدو أن هذا الكيان ما يحدثه في غزة لا يكفيه، يريد أن يوسع دائرة الأجرام"

سمير أيوب :أحتراق سيارة أبنة أختي و أبنائها

وأضاف سمير أيوب خلال مداخلة هاتفية على فضائية "DMC"، قائلاً:" نحن نتفهم إستهدافه لمراكز عسكرية أو مقاومين لكن وصل به الإجرام و حقد إلى إستخدام صواريخ أمريكية، ضد سيارة مدنية و هو على يقين أن داخل هذه السيارة يوجد أطفال"

وتابع سمير أيوب :"أنا لا أصدق إنني تحملت هذا المنظر ،و هذه الكارثة، و ما حدث في لحظات أحتراق سيارة أبنة أختي و أبنائها"