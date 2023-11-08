أحمد الخضري: فتوح حضر التحقيق للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن أحمد فتوح لاعب الزمالك حضر التحقيق في النادي، وذلك مع إمكانية قيامه بالتصعيد للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، مشيرًا إلى أنه يشعر بإمكانية التوصل لحلول مع اللاعب ووجود بوادر صلح في النهاية وإغلاق الملف، وقد يتم توقيع غرامة مالية ضد اللاعب مع انتظامه في التدريبات الجماعية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "من الوارد أن يكون هناك حل لتلك الأزمة مع تقديم اعتذار من جانب فتوح، والعفو عنه من جانب مسئولي نادي الزمالك، والأزمة ليست حاليا في الإدارة، لكن الأمر يتعلق بالجمهور أيضًا".

وأضاف: "الأزمة ليست حرب بين الإدارة وفتوح، الهدف هو تقويم اللاعب، وأي تراجع لن يكون أزمة مطلقًا، موقف الإدارة كان جيد وأعجب جماهير الزمالك، ولكن ماذا لو بادر اللاعب بالاعتذار وأعلن ندمه، وتم العفو عنه، بدلا من رحيله وانتقاله للأهلي، مع إمكانية تجديد العقد وبيعه خارجيا والاستفادة المالية".

وأكمل: "هناك لاعبون آخرون في نادي الزمالك بحاجة لقرارات انضباطية قوية خلال الفترة المقبلة، وكيف خرج الثلاثي من فندق الإقامة في معسكر لم يشهد حالة انضباط من الأساس".

وتابع: "الأهلي لو أراد ضم فتوح فسيجد عدة مخارج لاتمام الصفقة، وبالمناسبة فأن عقد محمد حمدي مع بيراميدز بالفعل ينتهي مع ختام الموسم الجاري".