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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تأهيل الترع ورفع كفاءة المنظومة المائية.. أهم مشاركات الري في حياة كريمة

صدى البلد

تهدف مبادرة حياة كريمة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

 وتعتمد مبادرة حياة كريمة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

وتشارك العديد من الوزارات في مبادرة حياة كريمة ووزارة الموارد المائية والري تشارك  بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية  ، من خلال تنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في (٥٤) مركز من مراكز المرحلة الاولى لمبادرة "حياة كريمة" فى نطاق (٢٠) محافظة من محافظات الجمهورية ، حيث بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها بمراكز حياه كريمة حوالى ٣٠٧٠ كيلومتر ، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى ١٣٩٦ كيلومتر ، ليصل بذلك إجمالى أطوال التأهيل بمركز حياه كريمة لـ ٤٤٦٦ كيلومتر ، كما إنتهت الوزارة وجارى تنفيذ عدد (٦) عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة ، وتم الإنتهاء من تشغيل عدد (٨) آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد ، كما تم تنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول ٤٢٠ متر بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا .

كما قامت الوزارة بتدبير عدد (١٣٤) قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز ٢٤٨ ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف ، الإسماعيلية ، الفيوم ، الجيزة ، القليوبية) ، وذلك لإقامة عدد (١٤٩) مشروع خدمي في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية) .

وعن مشاركة الوزارة في مبادرة حياة كريمة قال الدكتور محمود   أبو زيد، وزير الري السابق إن مبادرة حياة كريمة تخدم المواطنين بشكل كبير فى القرى والمحافظات والمختلفة.

 

وأضاف أبو زيد ل"صدى البلد" أن وزارة الري تشارك فى المبادرة بمشروعات هامة للمواطنين خاصة أنها تتطرق للمناطق المحرومة من الخدمات .

وأشار إلى أن من أهم ما تشارك به مشروعات الصرف المغطى وتبطين الترع التى تساعد على وصول المياه للأراضى فى نهايات الترع مما يزيد الانتاجية ويساعد المزارع بشكل كبير.
 

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