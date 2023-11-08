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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد المسلماني: إسرائيل تريد إبادة 75 ألف فلسطيني.. فيديو

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني ، إننا رأينا أول 30 يوم من العدوان الإسرائيلي، الأثم على غزة، واستشهاد قرابة 10 ألاف فلسطيني، تابع:" متى يتم الشبع من الدم؟

أحمد المسلماني: أتمنى إيقاف إطلاق النار فوراً


وأضاف  أحمد المسلماني خلال تقديمه لبرنامج "الطبعة الأولى" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن دنيس روس الذي يعد شخصية سياسية أمريكية مهمة، قال إن الأسرائيلي بـ 50 فلسطيني، مؤكداً أن هذا معناه لو 1500 قتيل إسرائيلي يقابلهم 75 ألف شهيد فلسطيني.

 

وأشار أحمد المسلماني إلى، أنه يتمنى إيقاف إطلاق النار فوراً، و بشكل مستدام، لافتاً إلى أنه  يتمنى أن تكون هذه أخر الحروب في المنطقة، و أن يتم إقامة دولة فلسطينية.
 

 

احمد المسلماني العدوان الإسرائيلي غزة فلسطيني شهيد فلسطيني إيقاف إطلاق النار

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