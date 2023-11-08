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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي يفجر مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن أحمد فتوح

صدى البلد

فجر الناقد الرياضي عمرو الدرديري مفاجاة سارة لجماهير الزمالك  بشان احمد فتوح لاعب الفريق  عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و كتب عمرو الدرديري : أحمد فتوح قد يعود بشروط الزمالك ، 18 يوم أمام المدرب الجديد وسوزا اوت.

 

وكشف الإعلامي هاني حتحوت عن أقوال أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك خلال التحقيق أمام اللجنة القانونية بمقر القلعة البيضاء، بعد هروبه من معسكر الفريق قبل مواجهة زد بالدوري.

 

وأكد حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن فتوح حضر إلى نادي الزمالك في الثانية ظهرًا، ودخل من البوابة رقم 2 البعيدة عن بوابة دخول اللاعبين والجهاز الفني، واستمر التحقيق معه ما يقرب من ساعة ونصف.

 

وأضاف حتحوت أن أحمد فتوح أكد على تقبله لأي عقوبات من الزمالك، وأنه ليس لديه أي أزمة في هذا الأمر، لكنه قال إنه خرج للعشاء هو ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وليس للسهر كما ردد البعض.

 

وأشار حتحوت إلى أن فتوح قال سبق وأن حدث من أكثر من لاعب سواء باستقدام عشاء إلى الفندق أو الخروج لشراء الطعام أو العشاء بالخارج، وقال أيضًا إن الفريق يدخل المعسكر بعد انتهاء المران ويتوجهون للمعسكر بسياراتهم وليس في حافلة الفريق وإنهم وضعوا ملابسهم في غرفهم وتحركوا للعشاء.

 

وواصل هاني حتحوت تصريحاته، بأن الزناري وصبحي عادا إلى الفندق، بينما فتوح تم إبلاغه أن عبد الواحد السيد مدير الكرة طلب عدم عودته إلى معسكر الفريق وأنه خارج مباراة زد.

 

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