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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تضع قاضي الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

علم روسيا
علم روسيا

قررت وزارة الداخلية الروسية وضع قاضي المحكمة الجنائية الدولية سيرجيو جودينيز على قائمة المطلوبين.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت وزارة الداخلية في بيان الثلاثاء إن القاضي سيرجيو جودينيز، مطلوب بتهم جنائية.

وفي 17 مارس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين والمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل، بتهمة التورط في جرائم حرب "تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان"، بما في ذلك الأطفال، ونقلهم بشكل غير قانوني إلى روسيا.

وفي 20 مارس، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان والقضاة روزاريو سلفاتوري أيتالا، وسيرجيو جيراردو أوجالدي جودينيز، وتوموكو أكاني، معتبرة أن أفعالهم كانت غير قانونية حيث لا توجد أسباب لتوجيه تهم جنائية ضدهم.

الداخلية الروسية المحكمة الجنائية الدولية وزارة الداخلية روسيا الجنائية الدولية

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