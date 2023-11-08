بسبب العدوان على غزة.. التجارة بين تركيا وإسرائيل تتراجع إلى النصف

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، انخفاض التبادل التجاري مع إسرائيل أكثر من 50 بالمئة منذ 7 أكتوبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، أوضح بولاط في تصريح للصحفيين بالعاصمة الكويتية أن هذا التراجع "مرتبط بطلبات التجار والمستهلكين".

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أعلن الثلاثاء، وقف أنقرة تنفيذ مشاريع الطاقة مع إسرائيل.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي: “سيكون من غير المناسب الحديث عن تنفيذ مشاريع مع إسرائيل في مثل هذه الظروف”.

كما قرر البرلمان التركي، مقاطعة الشركات التي تدعم إسرائيل، قائلا إن منتجاتها لن تباع في أي من المطاعم أو الكافيتريات أو المقاهي.

ووفقًا لبيان صادر عن البرلمان التركي، اتخذ رئيس البرلمان، نعمان كورتولوس، القرار دعمًا لـ”الحساسيات العامة” تجاه بيع منتجات الشركات التي يُزعم أنها أعلنت صراحة عن دعمها لجرائم الحرب الإسرائيلية.

وفي الأسبوع الماضي، استدعت تركيا سفيرها لدى إسرائيل للتشاور.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وصف وقف إراقة الدماء في قطاع غزة بأنه “واجب تركيا”، قائلا إن أنقرة لن تترك إخوانها وأخواتها الفلسطينيين في ورطة.