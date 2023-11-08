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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حيلة أكثر غرابة للتخلص من الضباب على زجاج السيارات في ثوان معدودة

صدى البلد

مع اقتراب فصل الشتاء، لا بد أن تواجهنا فترات الصباح الباردة تحدي التخلص من الضباب والجليد من سياراتنا وذلك قبل الانطلاق للعمل.

وفقا لموقع اكسبريس بالنسبة للكثيرين، قد يعني هذا على الأرجح الاضطرار إلى ضبط المنبه مبكرًا لضمان وجود وقت كافٍ لاتمام تلك المهمة الطويلة والشاقة في الوقت المناسب.

لحسن الحظ، تمت مشاركة خدعة مفيدة عبر تطبيق TikTok تقلل بشكل كبير من الوقت الذي يقضيه السائقون في التخلص من الجليد عن سياراتهم في أربع خطوات بسيطة.

أولاً، يجب تشغيل جهاز التخلص من الصقيع، من خلال الضغط على الزر الذي يشبه النافذة التي تشير إليها ثلاث نوافذ.

قد يبدو تشغيل نظام التدفئة في السيارة وتشغيل مكيف الهواء أمرًا غير بديهي، لكنه مكان مثالي للبدء.

تعمل ميزة التبريد أيضًا كمزيل للرطوبة، حيث يزيل الرطوبة من الهواء. لذلك، عند دمجه مع مزيل الصقيع، فإنه سيزيل الماء المتكثف من النوافذ في غضون ثوانٍ.

وأخيرًا، ينصح بإيقاف تشغيل إعادة تدوير الهواء عن طريق الضغط على الزر الذي يحمل رمز السيارة مع وجود سهم دائري تحته.

الغرض من هذه الميزة، والتي يتم استخدامها غالبًا في الأيام الحارة للمساعدة في زيادة تأثيرات تكييف الهواء، هو منع الهواء الخارجي من الدخول إلى السيارة.
ومع ذلك، فإن استخدام هذه الميزة أثناء إزالة الضباب عن سيارتك يعني أن ظروف الهواء يمكن أن تزيل الرطوبة بأسرع ما يمكن وبكفاءة، مما يقلل من الوقت الذي تستغرقه العملية.

فصل الشتاء نظام التدفئة الأيام الحارة

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