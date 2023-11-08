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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع جندي إسرائيلي جديد في شمال غزة

قصف غزة
قصف غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل جندي يدعى يعقوب أوزيري من اللواء 401 مدرع أثناء القتال في شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جنديًا لقى مصرعه وأصيب 3 آخرين خلال المعارك في قطاع غزة الليلة الماضية

ويعد هذا الجندي الـ31 الذي يلقى مصرعه منذ أن شنت إسرائيل غزوًا بريًا ضد قطاع غزة، وفقًا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة أريحا، وحاصرت منزلًا في مخيم عقبة جبر.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا، وحاصرت منزلا في مخيم عقبة جبر جنوبها، وطالبت من بداخله تسليم نفسه عبر مكبرات الصوت.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرية تل، جنوب نابلس، واعتقلت منها والدة أسير وزوجته.

وإثر الاقتحام اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وذكر التليفزيون الفلسطيني، أن قصفًا إسرائيليًا استهدف منزلًا بمخيم النصيرات وسط  قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

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