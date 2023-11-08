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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إدوارد يهنئ مي سليم بمناسبة عيد ميلادها عبر إنستجرام

إدورد
إدورد

هنأ الفنان إدوارد، الفنانة مي سليم بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الإستوري.

وشارك إدوارد صورة لهما معا، معلقا: "كل سنة وأنتي طيبة يا أختي".

 

وقال النجم إدوارد إن الشخصية التي قدمها ضمن دوره في مسلسل " حودايت الشانزليزية " قريبة من شخصيته في الحقيقة.

وأضاف خلال الندوة التي عقدها موقع صدي البلد: المسلسل ناقش موضوعات مهمة في حقبة الخمسينيات، وأنا كنت أتمنى أن أعيش في تلك الفترة .

وتابع:"شخصيتي في المسلسل بعيدة عن الشخصيات التي قدمتها الفترة الماضية لأنها بعيدة عن الأدوار الكوميدية ، واعتذرت عن عمل مسرحي ضمن فعاليات السعودية مؤخرا لأن  الدور كان كوميديا وأنا لا استطيع أن أخرج من شخصيتي الجادة في المسلسل حواديت الشانزليزية".

ويظهر إياد نصار، في المسلسل وهو يؤدي دور الرجل الذى ينتمي لعائلة الباشوات ومتزوج من داليا مصطفى، لكنه يقتل فى الحلقات الأولى، ويعود للظهور في شخصية ثانية ويعمل كمدير فى البنسيون.

مسلسل" حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار، مي سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أماني كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.

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