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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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"إكسترا نيوز" تعرض تقريرا حول التصعيد بغزة منذ بداية الأزمة فى 7 أكتوبر

غزة
غزة

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا حول التصعيد فى غزة منذ بداية الأزمة فى 7 أكتوبر، وذكر التقرير أنه فى 7 أكتوبر شنت حركة حماس هجوما مفاجئا على إسرائيل، وأطلق الجيش الإسرائيلى ما سماه بعملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة.

ولفت التقرير، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى أغلقت عدة طرق فى محافظة سلفيت، كما أغلقت سلطات الاحتلال معبر "الكرامة" الرابط بين الضفة الغربية والأردن بشكل كامل، كما أغلقوا جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس.

وفى 8 أكتوبر تم إطلاق بوابل من الصواريخ من قطاع غزة على تل أبيب، وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلى منازل فى عدد من المدن بالقطاع من رفح جنوبا حتى بيت حانون شمالا، وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى فى غزة إلى 256 شهيدا و1788 مصابا.

واوضح التقرير أن الاحتلال الإسرائيلى أغلق المسجد الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل أمام المصابين، كما أغلق جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس، وقصفت طائرات الاحتلال بعددا من الصواريخ وسط مخيم الشاطئ غرب قطاع غزة.

غزة السيوف الحديدية قطاع غزة رفح العدوان الإسرائيلي

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