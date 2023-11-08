استشهاد القيادي في حماس «أبو زينة» رئيس دائرة الصناعات والأسلحة

أفاد نبأ عاجل نقلته “العربية” أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل القيادي في حماس "أبو زينة" رئيس دائرة الصناعات والأسلحة بالحركة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن عن قصف أهداف لحزب الله، بينها مستودعات أسلحة، خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مجموعة مسلحين حاولوا إطلاق صاروخ مضاد للدروع بمنطقة شتولا جنوبي لبنان.

وذكرت صحيفة اللواء اللبنانية، في وقت سابق، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أسقطت قذيفة بين بلدتي ميس الجبل ومحيبيب جنوب لبنان أدت إلى احتراق كرم زيتون.