للطلبة ومحدودي الدخل.. أرخص تابلت أندرويد من لينوفو بميزات جبارة

لا تزال أجهزة أندرويد اللوحية هي الخيار الأفضل للأشخاص الذين يرغبون في القيام بأنشطة مثل مشاهدة مقاطع الفيديو وممارسة الألعاب وقراءة الكتب الإلكترونية وإنجاز العمل، لذا قدمت شركة لينوفو جهاز لوحي بمميزات رائعة للطلبة ومحدودى الدخل.

يتميز تابلت لينوفو Lenovo Tab M9، بتصميم مستطيل نموذجي مع هيكل مصنوع من الألومنيوم، يبلغ سمك الجهاز حوالى 7.99 مليميتر، ويزن حوالى 344 جراما، مما يجعله مريحا جدا أثناء حمله.

سعر ومواصفات تابلت لينوفو Lenovo Tab M9

ويحتوي الجانب الأمامي من تابلت لينوفو Lenovo Tab M9، على شاشة عرض عالية الدقة بقياس 9 بوصات، من نوع IPS LCD بدقة 720 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز لإي الثانية، وبنسبة عرض 5:3.

Lenovo Tab M9

ويتمتع تابلت لينوفو Lenovo Tab M9، بكاميرا سيلفي بدقة 2 ميجابكسل، وبالإضافة إلى ذلك، توجد وحدة كاميرا بدقة 8 ميجابكسل في الجزء الخلفي من الجهاز بدون فلاش.

ويعمل تابلت لينوفو Lenovo Tab M9، بواسطة معالج Helio G80 ثماني النواة وما يصل إلى 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام.

Lenovo Tab M9

ويحتوي تابلت Lenovo Tab M9، على بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 5100 مللي أمبير في الساعة، مع عمر بطارية يصل إلى ما بين 10 إلى 11 ساعة حسب الاستخدام، يدعم الجهاز الشحن السلكي بقدرة تصل إلى 10 وات، وسيستغرق ملء الجهاز اللوحي من 0 إلى 100 بالمائة حوالي ساعتين.

وزودت لينوفو الجزء السفلي من Lenovo Tab M9، بمقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملبمتر، وفتحات مكبر صوت وميكروفون ومنفذ شحن USB من النوع C، إلى جانب زر التحكم في مستوى الصوت وزر تشغيل أو إيقاف التابلت على الجانب الأيمن من الجهاز، وإذا اخترت متغير LTE، فستحصل على فتحة بطاقة SIM أو microSD على الجانب الأيسر.

Lenovo Tab M9

ويشتمل الجهاز اللوحي أيضا على غطاء خلفي من مادة TPU يشتمل على حامل مدمج، يتميز الغطاء الخلفي والحامل بجودة ممتازة، ويعملان بشكل جيد، مما يوفر تجربة مريحة وممتعة لمشاهدة المحتوى في اتجاه أفقي.

يتوفر تابلت Lenovo Tab M9، بخيارين من الألوان: الفضي والأزرق الثلجي، مقابل سعر حوالى 4،200 جنيه مصري.