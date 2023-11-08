سر السلسلة.. نور النبوى يكشف عن ملهمه الأول ومواهبه

كشف الفنان نور النبوى عن موهبته فى كتابة السيناريو حيث أكد أنه يقوم بكتابة عدد من السيناريوهات لأفلام قصيرة ولكنها لم تر النور حتى الآن.

وأضاف نور النبوى فى لقاء على قناة Gossips عبر موقع يوتيوب: "كتبت سيناريوهات أفلام قصيرة بهدف الاستمتاع والتعبير عن نفسى وأتمنى أن يرى هذه الأفلام النور".

كما كشف نور النبوى عن المبدع الأكثر إلهاما له بعد والده خالد النبوى قائلا : المخرج رأفت الميهى الأكثر الهاما بالنسبة لى واحب له فيلم "الافوكاتو" للفنان عادل إمام ويسرا.

وأما عن الأشياء التى يمكن أن يفعلها من أجل خطيبة المستقبل يقول نور النبوى : أخب أن أشاركها كل شيء حتى أن كان تافها يمكن أن أذهب معها الملاهى يمكن أن اتعلم شيئا معينا من أجل من أحبه وليس خطيبتى فقط.

نور النبوى

كما كشف الفنان الشاب نور النبوي عن سر سلسلة لا يفارقها منذ فترة طويلة، من خلال إحدى لقاءاته الأخيرة .

وصرح نور النبوي قائلاً: "عندما قدمت أول مشاركة لي في التمثيل في مسلسل 'الاختيار' في 25 فبراير 2021، قمت بشراء السلسلة وكتبت عليها تاريخ 25 فبراير 2026".

وأضاف: "كنت أرغب في أن تظل السلسلة برفقتي، وأن أرى بعد خمس سنوات من عملي ما سأصل إليه، وهل ستستمر السلسلة معي".

يذكر أن كشف الفنان نور النبوي حقيقة ارتباطه، في تصريحات جديدة له، بعد انتشار صور مثيرة للجدل حول علاقته بزميلته الفنانة سلمى أبو ضيف.

وقال نور النبوي في تصريحات جديدة له، إنه غير مرتبط حاليا، بطريقة حاسمة، بعد أشهر من الجدل حول ارتباطه.