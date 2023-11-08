سلطات الاحتلال تعلن التعرف على 843 من ضحايا هجوم حماس الواسع

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحديد رفات 843 مدنيا قتلوا في هجمات 7 أكتوبر الواسعة على جنوب إسرائيل، وذلك بعد التعرف على رفات 9 أشخاص جدد، وهو رقم أعلى من سابقه.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"،أكدت سلطات الاحتلال أن العمل الجاري لتحديد هوية بقية الضحايا.



وفي أواخر أكتوبر، قالت الشرطة إنه تم التعرف على 826 ضحية، مع بقاء ما يقدر بنحو 150 ضحية في 400 كيس حفظ الجثث في معسكر الشورى، حيث استمر جهد هائل لتحديد هوية القتلى لمدة شهر.

ويعتقد أن بعض الرفات في المخيم تنتمي إلى المهاجمين.

ويقدر المسؤولون أن حوالي 1000 مدني قتلوا في هجوم حماس، إلى جانب حوالي 400 من أفراد قوات الأمن.



ووفقا لما ذكرته القناة 12 يوم الثلاثاء، لا يزال مصير 25 شخصا في عداد المفقودين - لم يتم تأكيد وفاتهم أو اختطافهم - بما في ذلك 15 أجنبيا، يعتقد أنهم عمال مزارع تايلانديون بشكل أساسي.



وأفادت صحيفة بانكوك بوست أنه من المقرر نقل سبع جثث لضحايا تايلاند إلى البلاد اليوم.